Украинский продюсер предложил способ простить уехавших из России артистов Украинский продюсер Бардаш предложил перевоспитывать покинувших Россию звезд посещением Донбасса

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Продюсер Юрий Бардаш

Перевоспитание и посещение Донбасса должны стать возможностями, благодаря которым сбежавшие из России звезды смогут вернуться на родину, считает украинский музыкальный продюсер Юрий Бардаш, известный как создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и ряда других. В беседе с «360» он подчеркнул, что процесс перевоспитания — это более глубокая работа, нежели видеообращение с извинениями.

Это единственный шанс, при котором они все смогут вернуться назад. <...> Они должны перевоспитаться, осознать, что происходит, — подчеркнул Бардаш.

По его мнению, причиной побега артистов стал тот факт, что в России долгие годы культивировалась идеология прибыли и заработка. И когда произошла стрессовая ситуация, «всех этих людей качнуло».

Продюсер предположил, что не все способны встать на путь патриотизма, но желающих вернуться смогут принять в России только после перевоспитания. В частности, музыкант предложил уехавшим звездам посетить Донбасс и пожить там некоторое время.

Помыть руки из баклажек, не мыться немного, поговорить с людьми. Вот эта реабилитация, которую мы им можем предложить, мое мнение, нашим артистам. Русский человек милосерден, русская культура милосердна, — считает Бардаш.

В 2022 году Бардаш рассказал о травле, развернутой против него на Украине за поддержку российской спецоперации. Музыкант заявил, что на него «объявили охоту», и призвал «молиться за Украину, за ее обманутых жителей».