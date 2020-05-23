Патриарх Кирилл назвал непригодной оторванную от религии культуру

https://static.news.ru/photo/f38cd21a-9dd1-11ea-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем дальше культура отходит от своих начал в религии, тем менее она пригодна для человека. Такое мнение высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Свою позицию он озвучил во время проповеди в храме святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом скиту близ Переделкино. Там он провёл службу в день памяти равноапостольных Мефодия и Кирилла учителей Словенских.

Культура только тогда становится плодоносной, когда она поднимает человеческий дух. А культура, низвергающая дух долу, становится страшной и разрушительной силой, — цитирует предстоятеля Русской православной церкви ТАСС.

Патриарх помолился за то, чтобы равноапостольные Кирилл и Мефодий помогали следовать их путём нынешнему поколению, системе образования и культуры, а также самой Церкви. Помощь святых нужна, «чтобы укреплялась духовная жизнь, чтобы человек возвышался над животным миром, чтобы всё, что делается на этом поле брани, было направлено на разрушение зла и на укрепление начал духа и добродетели».

В Русской православной церкви день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия отмечается 24 мая. В России на государственном уровне этот день впервые отпраздновали в 1863 году — в год тысячелетия создания славянской азбуки. В 1991 году после распада СССР празднику вновь был присвоен государственный статус.

На этот день также приходится тезоименитство патриарха Кирилла. По случаю этой даты его поздравил президент России Владимир Путин. Телеграмму предстоятелю направил и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru писал, что до конца 2020 года на северо-востоке Москвы в районе Ростокино планируют ввести в эксплуатацию храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.