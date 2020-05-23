Глава Белоруссии поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.
Белорусский лидер выразил уверенность, что глава РПЦ поддерживает развитие белорусско-российского сотрудничества.
На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству, — подчеркнул он.
Лукашенко также отметил, что деятельность патриарха Кирилла по сохранению христианских традиций вызывает уважение в церковных и светских кругах многих стран мира.
Глава Белоруссии добавил, что «духовная мудрость и богатый архипастырский опыт» предстоятеля продолжат служить для укрепления дружбы двух стран,
Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл отстранил от работы правящих архиереев двух епархий — Армавирской и Костомукшской. Они будут преданы общецерковному суду.
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