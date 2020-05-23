Глава Белоруссии поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

https://static.news.ru/photo/7e39798a-9d8d-11ea-984e-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и патриарх Кирилл Фото: Maksim Blinov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства.

Белорусский лидер выразил уверенность, что глава РПЦ поддерживает развитие белорусско-российского сотрудничества.

На протяжении многих лет вы с достоинством следуете по избранному ответственному и благородному пути — пробуждаете в людях милосердие к ближним и любовь к своему Отечеству, — подчеркнул он.

Лукашенко также отметил, что деятельность патриарха Кирилла по сохранению христианских традиций вызывает уважение в церковных и светских кругах многих стран мира.

Глава Белоруссии добавил, что «духовная мудрость и богатый архипастырский опыт» предстоятеля продолжат служить для укрепления дружбы двух стран, передаёт БелТА.

Как писал NEWS.ru, ранее патриарх Кирилл отстранил от работы правящих архиереев двух епархий — Армавирской и Костомукшской. Они будут преданы общецерковному суду.