В Москве до конца года откроют храм Кирилла и Мефодия

Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия до конца 2020 года введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в районе Ростокино.
Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин,
Ранее куратор программы строительства храмов в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил, что храм Кирилла и Мефодия возведут на средства, собранные мордовским землячеством. На реализацию первого этапа строительства было пожертвовано 63 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, представитель РПЦ митрополит Иларион заявил, что в России строится полтора-два храма в день.
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