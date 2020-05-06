В Москве до конца года откроют храм Кирилла и Мефодия

https://static.news.ru/photo/586d7ae4-8f82-11ea-95eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/HramKM

Храм святых равноапостольных Кирилла и Мефодия до конца 2020 года введут в эксплуатацию на северо-востоке Москвы в районе Ростокино.

Об этом заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, передаёт «Интерфакс». Чиновник отметил, что в настоящий момент работа над возведением храма приостановлена из-за коронавируса, однако как только ограничения будут ослаблены, строители вернутся на площадку.

Ранее куратор программы строительства храмов в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин сообщил, что храм Кирилла и Мефодия возведут на средства, собранные мордовским землячеством. На реализацию первого этапа строительства было пожертвовано 63 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, представитель РПЦ митрополит Иларион заявил, что в России строится полтора-два храма в день.