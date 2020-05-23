Президент РФ поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

https://static.news.ru/photo/6f274a62-9d9c-11ea-9f61-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и патриарх Кирилл Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства, отметив его большой вклад в укрепление исторических, культурных и патриотических традиций страны.

Президент подчеркнул, что глава РПЦ посвятил себя «высокой пастырской, духовно-просветительской миссии» и уже много лет служит Русской православной церкви, людям и Отечеству.

Ваши неустанные заботы об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании подрастающего поколения снискали вам самое глубокое уважение, — говорится в поздравительной телеграмме.

Также президент отметил вклад патриарха в укрепление исторических, культурных и патриотических традиций страны.

Путин пожелал предстоятелю здоровья, долголетия и успехов в дальнейшей работе.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днём тезоименитства. Белорусский лидер выразил уверенность, что глава РПЦ поддерживает развитие белорусско-российского сотрудничества.