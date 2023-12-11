«Не было культа личности»: Михалкова раскрыла, каким был автор «Дяди Степы» Михалкова назвала автора «Дяди Степы» человеком общественного склада ума

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анна Михалкова

Автор детской поэтической пенталогии «Дядя Степа» Сергей Михалков был человеком своего поколения и отдавал приоритет общественным делам, рассказала NEWS.ru его внучка, актриса Анна Михалкова. По ее словам, для нее он в первую очередь общественный деятель, депутат и председатель Союза писателей РСФСР. При этом она подчеркнула, что ей нравится подход писателя к воспитанию детей, так как хороший родитель или дедушка в первую очередь должен быть счастлив сам.

Михалкова отметила, что она никогда не слышала стихов в исполнении дедушки в семейном кругу. По ее словам, он исполнял их только на больших общественных мероприятиях. В частности он неоднократно выступал перед учащимися ее школы.

У нас не было таких культов личности. Я слышала стихи в исполнении деда исключительно на каких-то больших мероприятиях. Наша школа не один раз приглашала его выступить перед детьми и я вместе со всеми его слушала. Он не садился [дома] и не говорил «Давайте вместе прочитаем», — рассказала она, выступая на пресс-конференции с авторами и организаторами шоу «Дядя Степа „Говорят: под Новый год...“».

Оценивая личность самого автора «Дяди Степы», Михалкова заявила, что он был человеком из другого поколения и всегда ставил общественное выше любых личных вопросов и желаний. По ее мнению, такой подход, когда люди больше занимались общественной жизнью и не заполняли личное пространство детей все время, лучше подходит для воспитания.

Тогда люди занимались своей общественной жизнью. Такой подход давал больше с точки зрения воспитания, чем участие в жизни ребенка на 100%, когда у него нет пространства, чтобы понять самому, кто он есть, — отметила актриса.

Внучка Сергея Михалкова также подчеркнула, что созданный автором персонаж отличается большим многообразием. Это позволяет участникам шоу организовывать программы на разные темы, в том числе образовательные и развлекательные.

Анна и Надежда Михалковы ранее назвали Дядю Степу новым российским супергероем. По их мнению, его «суперсила» заключается в огромном росте персонажа, а также в добром отношении к детям. По мнению актрис, сегодня Дядя Степа актуален как никогда.