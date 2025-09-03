Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 10:52

Музкритик раскрыл истинный смысл песни «Третье сентября» Шуфутинского

Музкритик Бабичев: песня «Третье сентября» — о расставании и тоске по отношениям

Михаил Шуфутинский Михаил Шуфутинский Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Шансонье Михаил Шуфутинский в песне «Третье сентября» поет о расставании и тоске по отношениям, заявил NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, осенний хит также несет в себе идею поиска истины.

Песня грустная, о расставании, горечи утраты тех самых отношений, которые так грели душу героя, о невозможности вернуть былое, о ностальгии, о тоске по тем временам, когда оба были счастливы. О неизбежности охлаждения отношений: какая бы пылкая история любви ни была, костер страсти все равно немного угаснет. Самокопание и поиск истины — все в песне Шуфутинского, — сказал Бабичев.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что в России не следует делать 3 сентября, или так называемый Шуфутинов день, официальным праздником. По его словам, лучше учредить День победы над Японией для защиты исторической правды.

До этого Шуфутинский признался, что не думал о потенциале песни «Третье сентября», когда записывал ее. По его словам, композицию долгое время не заказывали на концертах и почти не ставили на радио.

