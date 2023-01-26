Мария Шукшина объявила Россию ковчегом для спасения мира от антихриста Актриса Шукшина заявила, что Россия спасет мир от антихриста благодаря традиционным ценностям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Шукшина

25 января в Гостином дворе состоялся форум международного сотрудничества «Мы любим Россию». Одним из центральных событий стало выступление сопредседателя форума, заслуженной артистки России, телеведущей Марии Шукшиной. В своей речи она заявила, что главная задача, стоящая сейчас перед Россией и миром, — остановить зло. Что за силы, по мнению актрисы, должны объединиться для решения данной проблемы, какие страны стоят на «темном» и «светлом» полюсах, кто является «главным врагом цивилизации» и кому принадлежит ведущая роль в спасении человечества — в материале NEWS.ru.

Мир стоит на развилке: по какому пути пойти человечеству, чтобы не угодить в бездну. На мой взгляд, только модель российского ковчега является спасением, так же как в свое время единственным выходом было строительство Ноева ковчега. Главная задача, стоящая сейчас и перед Россией, и перед человечеством, — остановить зло. Но для этого нужны традиционные ценности, — заявила Мария Шукшина.

Она напомнила, что в Ноевом ковчеге «нашлось место каждому, в ком есть дух жизни, в нем содержался потенциал множественности жизни, это была ключевая идея».

Россия в этом плане и есть ковчег, ее жизнеустройство выстраивалось как соединение всех в братской любви друг к другу: представителей разных народов, рас, даже разных религий. В России национальная принадлежность никогда не определялась по крови, — отметила актриса.

Началом работы по «культурной деколонизации» Шукшина назвала Указ президента Владимира Путина от 09.11.2022 № 809, которым были утверждены основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По словам телеведущей, в этом документе традиционные ценности «фактически заявлены как фундамент новой идеологии России».

Но речь идет не просто о российской модели жизнеустроения — объединиться вокруг традиционных ценностей предлагается всему человечеству. На наших глазах формируется новая система ценностных координат человечества, в которой как никогда прежде ставится вопрос о планетарном противостоянии добра и зла. В нее вовлечены все государства без исключения, — рассказала актриса.

Шукшина считает, что «на темном полюсе этой борьбы находится глобализм, однополярность, неонацизм и трансгуманизм».

Вокруг этих установок объединилось условное западное сообщество. Западная цивилизация — первая жертва этих разрушительных сил, и она также нуждается в спасении, — подчеркнула артистка.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Форум международного сотрудничества «Мы любим Россию»

На «светлом полюсе», по мнению Шукшиной, находятся «силы, встающие под знамя традиционных ценностей: российские, индийские, китайские, иранские, сербские, южноафриканские, латиноамериканские и многие другие».

Цивилизационное и идеологическое различие этих народов не является препятствием для такого объединения. Православная Россия и исламский Иран могут объединиться на основе традиционных ценностей против общего врага — власти антихриста, — добавила Мария Шукшина.

Актриса также выразила уверенность, что «после крушения СССР и устранения сдерживающих препятствий для мирового олигархата деградировала не только Россия, но и весь мир устремился в пропасть, где происходит повсеместное насаждение постмодернистских ценностей — того, что раньше считалось грехом, начиная с ЛГБТ-пропаганды и однополых браков». Сейчас, по ее мнению, Россия «фактически заявляет программу цивилизационного восстановления, то есть возвращается к себе и предлагает очиститься от всего деструктивного, чуждого всем странам и цивилизациям».