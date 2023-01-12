Здесь был Ной: Турция нашла ветхозаветный ковчег? Являются ли окаменевшие артефакты на склоне Арарата остатками судна или это игра природы?

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Турция готовит мировую сенсацию. Возможно, исследователям удалось обнаружить фрагменты легендарного Ноева ковчега на горе Арарат. Туда, согласно Библии, пристало судно Ноя после Всемирного потопа. Команда из Стамбульского технического университета (ITÜ) и Университета Агры Ибрахима Чечена (AİÇÜ) начала работы в восточной турецкой провинции Агры, где найдены необычные артефакты, похожие на окаменевшее дерево. Сейчас ученые ждут результатов экспертизы. Получится ли доказать существование ковчега и как человечество на протяжении веков искало заветное судно — в материале NEWS.ru.

Ковчег или игра природы?

Библейский рассказ о праведном Ное, которому Бог велел построить плавучее укрытие для его семьи и всех живых существ («каждой твари по паре»), известен всем. В ковчеге ветхозаветный патриарх Ной (в Коране — пророк Нух) спрятался от вселенских вод, затопивших Землю, и тем самым спас жизнь человечеству. Вода спала через девять месяцев, и тогда голубь принес Ною оливковую ветвь, показав, что неподалеку есть суша, на которой растут деревья. А случилось это, как говорится в Священном Писании, у горы Арарат (по-турецки она называется Агры).

Хотя исторически сложилось так, что Арарат считается символом Армении и на гербе этой республики даже изображен Ноев ковчег, сегодня гора находится за ее пределами — на территории современной Турции. Но армяне верят, что судно Ноя причалило именно к их земле. Похоже, теперь Турция пытается забрать лавры себе.

Наша цель — выяснить, отличаются ли — и чем именно — взятые нами на Арарате образцы от традиционных геологических пород. Результаты самых масштабных на сегодняшний день научных исследований позволят установить: являются ли окаменевшие артефакты на склоне Арарата остатками судна или это игра природы. Пора поставить точку в вопросе о том, была ли история о ковчеге вымыслом. Мы надеемся продолжить исследование, — рассказал декан факультета геологии Стамбульского технического университета Эмин Чифтчи.

Фото: Shutterstock Вид на гору Арарат

Специалисты собрали большое количество образцов почвы, камней и грунта, изучили геологическое строение ландшафта между деревнями Телчекер и Узенгили — именно там обнаружены некие фрагменты, напоминающее силуэт судна Ноя. Что интересно, это место находится на южном склоне Арарата, в национальном парке «Ноев ковчег» в провинции Агры. Тогда как даже на гугл-картах отметка о местонахождении остатков ковчега стоит в нескольких десятках километров от этого места, на западном склоне Большого Арарата.

В общей сложности, около 30 образцов были направлены в лаборатории Стамбульского университета, где и проводится экспертиза. Результаты надеются получить уже в феврале.

Мы также проведем георадарные исследования местности. И в зависимости от результатов продолжим изучение возможных останков Ноева ковчега. Следующие встречи коллег запланированы весной, — заявил проректор Университета Агры Фарук Кайя.

Привлечь туристов

Турки действительно верят, что однажды найдут ковчег. Два года назад по поручению губернатора провинции Агры Османа Варола предполагаемое местонахождение остатков судна взяли под особую защиту — дабы не потерять «следы корабля» из-за частых оползней.

Самая крупная находка, дающая надежду, была сделана здесь в 1959 году. Турецкий военный картограф Ильхан Дурупынар заметил на холме в уезде Догубеязит, в 30 км от Арарата, некую окаменелость, напоминавшую след от огромного корабля. Нынешняя команда ученых обратилась к его архивам.

Турция старается не только ради научной сенсации. Во-первых, Анкара намерена окончательно опровергнуть все претензии армян на причастность к «одиссее Ноя». Во-вторых, турки, как настоящие восточные люди, которые умеют неплохо торговать, надеются создать в районе Агры крупный центр религиозного туризма. Тем более что место паломничества привлечет христиан, мусульман и иудеев.

Ноев ковчег упоминается в Священном Писании (его признают все три авраамические религии. — NEWS.ru). Повышенный интерес к горе Агры (Арарату. — NEWS.ru) и ее окрестностям показывает, что этот регион может стать центром религиозного туризма. Тогда экономика Агры и Турции в целом получат небывалый подъем, — отметил Фарук Кайя.

Фото: Shutterstock В 1959 году турецкий военный картограф Ильхан Дурупынар обнаружил в 30 км от горы Арарат окаменелости, напоминающие следы огромного корабля

Доски из дерева гофер

Тайна Ноева ковчега давно манит человечество. Еще Марко Поло верил, что судно Ноя стоит невредимым на вершине Арарата. Но столетиями люди считали гору неприступной из-за вечных снегов. Правда, находились «очевидцы», уверявшие, что им удалось прикоснуться к деревянным бокам корабля, отодрать от них кусочки смоляного покрытия, а иные получали частицы Ноева ковчега от самих ангелов.

Всерьез поисками ковчега занялись в XIX веке. По Туркманчайскому мирному договору (его помогал готовить Грибоедов) северный склон Арарата перешел от Персии к Российской империи. Подниматься на гору считалось предприятием небезопасным «из-за политической ситуации». Однако в 1829 году российский естествоиспытатель с немецкими корнями Фридрих Паррот все же совершил первое настоящее восхождение на Арарат. С третьей попытки он добрался до вершины, где обнаружил большой плоский выступ, к которому вполне мог причалить ковчег.

В 1878 году до вершины в полном одиночестве добрался англичанин, член нижней палаты британского парламента Джеймс Брюс. На большой высоте между глыбами он нашел кусок дерева четыре фута длиной и 5 дюймов толщиной «с несомненными следами обработки инструментом».

Еще через пять лет американская газета Chicago Tribune раструбила о сенсационной находке турецкой экспедиции. Якобы метеорологи наткнулись на каркас огромного корабля, торчащий из ледника. Толстые доски темно-коричневого цвета были сделаны из смолистого дерева, которое совпадает по описанию с деревом гофер, произраставшим в библейские времена в долине Евфрата. Согласно Писанию, именно из него Ной смастерил свой ковчег. Но забрать вниз эти находки или хотя бы их фрагменты никто тогда не смог.

Фото: Shutterstock Испокон веков люди мечтали отыскать заветный ковчег

Существование Ноева Ковчега чуть ли не доказал русский летчик Владимир Росковицкий, пролетевший над Араратом в 1916 году. Об увиденном он доложил в столицу, и император Николай II, по некоторым данным, распорядился снарядить экспедицию для извлечения ковчега и доставки его частей в столицу. Однако документальных подтверждений миссии не сохранилось, да и вся подготовительная документация была утрачена в бурях революции. С 1921 года, когда Советская Россия передала Турции по Договору о дружбе и братстве район Арарат в обмен на север Батумской области с городом Батуми, походы иностранцев на гору стали реже.

Долго ли до Судного дня?

Одну из последних сенсаций произвел французский путешественник Фернан Наварра, который посвятил 17 лет жизни поискам ковчега.

17 августа, 14 часов. Я один на чистой, голой ледяной шапке. В небе парит орел... В лощине я различаю темную массу. Очертания отчетливо видны. Вижу пересекающиеся прямые и согнутые линии, длина этого сооружения более сотни метров. Вся конструкция напоминает контуры палубы корабля. У меня никогда не было склонности к галлюцинациям. Я — человек трезвого ума. О чем же могут свидетельствовать останки конструкции на этой высоте, в этой ледяной пустыне? Все недвусмысленно свидетельствует о том, что эти обломки — останки ковчега, плоского библейского ковчега, верхние части которого были снесены, — описывал Наварра свои видения во время экспедиции 1952 года в книге «Я нашел Ноев ковчег».

Ему даже удалось передать в лаборатории несколько образцов древесины. Но увы — ученые не смогли дать однозначный ответ. По одним данным, найденным брускам не меньше пяти тысяч лет, но по другим — не больше 1500.

Фото: wikipedia.org Фрагмент дерева, найденный на Арарате французским путешественником Фернаном Наваррой

Сегодня на Арарат могут подниматься только туристы, а вот для большинства ученых доступ на гору закрыт. Исследователи, которым удается согласовать с турецкими властями поездку, могут проходить по единственному маршруту — по южному склону.

Справедливости ради надо отметить, что согласно Корану ковчег Ноя причалил вовсе не на Арарате, а на Джуди. Эта гора высотой 2089 метров находится в юго-восточной Турции, недалеко от места, где сходятся границы Сирии, Ирака и Турции.

Кстати, согласно исламским пророчествам, корабль Ноя-Нуха обнаружат перед самым концом света. Так что, может, и к лучшему, что ковчег пока не нашли.