«Сами побегут»: Шукшина назвала меры защиты России от «предателей»-артистов Актриса Шукшина: важно заняться патриотическим воспитанием и уделять внимание символике

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Мария Шукшина

Бойкот певца Филиппа Киркорова поддержали не все, рассказала «Царьграду» актриса Мария Шукшина. По ее словам, гастроли артиста сильно осложнила реакция неравнодушных на его выступление в мае 2022 года, в ходе которого был исполнен танец на кресте, однако даже после скандала Киркоров сохранил возможность выступать и проводить концерты, так как люди все равно их посещают. По мнению Шукшиной, чтобы люди выше ценили значимость нынешних событий, а оскорбления «предателей» не спускались с рук, в России необходимо полноценно, а не формально заняться патриотическим воспитанием и уделять особое внимание патриотической символике.

Нужно задуматься о возврате символов. Предатели сами будут выдавать себя при их виде. Допустим, группа «Би-2» отказалась давать концерт из-за буквы Z. То есть с возвратом символов они сами побегут, только пятки будут сверкать. Символы имеют большое значение в ментальной войне, — считает Шукшина.

Она также отмечает, что патриотическое воспитание должно быть направлено именно на детей. По словам актрисы, их, в отличие от представителей старшего поколения, ещё можно воспитать.

Ранее актриса призвала закрыть «замшелые» развлекательные шоу на телевидении, где «стирают грязное бельё на всю страну в прайм-тайм». Она назвала подобные передачи «вражеским контентом» и предложила показывать вместо них программы о героях спецоперации РФ на Украине. По её мнению, такие передачи стали бы «отдушиной в условиях информационного прессинга».