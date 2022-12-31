Шатилова предложила назначить Бурляева и Шукшину «главными цензорами» на ТВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Шатилова

Диктор советского телевидения Анна Шатилова в разговоре с NEWS.ru заявила, что современному телевидению необходима цензура. В качестве «главных цензоров» она предложила кандидатуры народного артиста России и депутата Николая Бурляева и заслуженной артистки России Марии Шукшиной.

Еще как нужна! Слово «цензура» боятся, при слове «цензор» сразу представляется какой-то жесткий сухой злобный человек. На самом деле в СССР это были образованнейшие люди, которые досконально разбирались в предмете. К примеру, при подготовке к правительственному концерту они отсматривали все номера, следили за тем, чтобы артисты одевались в соответствии с повесткой мероприятия, — рассказала Шатилова.

По ее мнению, у каждого канала должна быть команда экспертов, которая будет отслеживать наполнение всего контента и выпускаемый в эфир материал. Шатилова также поддержала появление в стране новой структуры «Культурный фронт», которое недавно анонсировали в Госдуме. При этом диктор положительно оценила наличие на телевидении ток-шоу, в которых можно высказать свою точку зрения.

Мы такой возможности не имели. У нас были только написанные и подписанные бумажки, только эту информацию диктор и мог донести до зрителя. Но сейчас уж слишком много дали свободы, найти бы золотую середину, — уточнила Шатилова.

В заключении Шатилова подчеркнула, что важную роль играет самоконтроль. Так, каждый выходящий в эфир на радио или телевидении человек обязан быть сдержанным и грамотным, а также уважать зрителя.

Ранее Шатилова рассказала, болела ли она коронавирусом и планирует ли вакцинироваться. Она полагает, что поборола вирус в начале нового года. 82-летняя народная артистка также заявила, что справилась с болезнью без помощи врачей.