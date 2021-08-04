Археологи нашли в Израиле следы библейского землетрясения

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером» на Первом канале Дмитрий Дибров в беседе с NEWS.ru назвал профессию, которую выбрал бы для своих детей. Ведущий уверен: будущее за сферой IT. И чтобы освоить любую профессию из неё, нужно учить английский язык.

Тот, кто не хочет получить строителя коммунизма, а хочет получить свободного, хорошо образованного [ребёнка], должен учить его английскому языку. Если ты знаешь язык, ты уже больше не «совок». Если ты...