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Археологи нашли в Израиле следы библейского землетрясения

13:41, 04 августа 2021
Археологи нашли в Израиле следы библейского землетрясения
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Израильские историки во время раскопок в иерусалимском граде Давида нашли следы землетрясения времен Иудейского царства, описанного в Библии, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления древностей. Археологи уверены, что катаклизм произошёл примерно 2800 лет назад.

Легендарное землетрясение, произошедшее в Израиле почти 2800 лет назад, упомянуто в Библии. Его следы ранее обнаружили в нескольких регионах по всему Израилю, но исследователи считают, что впервые им удалось идентифицировать остатки разрушений, указывающие на то, что землетрясение также произошло в Иерусалиме — столице Иудеи, — говорится в сообщении.

Так, был обнаружен слой разрушений, в том числе кухонная утварь, сосуды для хранения, которые были разбиты при обрушении стен здания.

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