«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери Дочь актрисы Галины Федоровой заявила, что перед смертью ее мать была на ИВЛ

Состояние здоровья актрисы Галины Федоровой, известной по сериалам «Интерны», «Папины дочки» и другим проектам, резко ухудшилось в начале 2026 года, заявила в беседе с aif.ru ее дочь Евгения Бордзиловская. Она рассказала, что отвезла мать в реанимацию месяц назад — 12 января.

С 12 января она была там. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней, — отметила Бордзиловская.

По ее словам, врачи до последнего боролись за жизнь заслуженной артистки России. Собеседница издания также напомнила, что 16 мая 2025 года Федоровой исполнилось 90 лет. После юбилея она стала чаще болеть и заметно сдала. При этом актриса продолжала жить одна.

Ранее скончался актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Ему было 33 года. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данным источника, перед своей кончиной мужчину госпитализировали с жалобами на сильную боль.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением сердечного ритма. Согласно сведениям канала, ночью 77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди. Однако агент Фроловцевой опровергла эту информацию. По ее словам, знаменитость находится дома в хорошем самочувствии.