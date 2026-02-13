Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 08:02

«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери

Дочь актрисы Галины Федоровой заявила, что перед смертью ее мать была на ИВЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Состояние здоровья актрисы Галины Федоровой, известной по сериалам «Интерны», «Папины дочки» и другим проектам, резко ухудшилось в начале 2026 года, заявила в беседе с aif.ru ее дочь Евгения Бордзиловская. Она рассказала, что отвезла мать в реанимацию месяц назад — 12 января.

С 12 января она была там. И моя дочка успела приехать. Мама была на ИВЛ. Я надеюсь, мама нас слышала, когда мы разговаривали с ней, — отметила Бордзиловская.

По ее словам, врачи до последнего боролись за жизнь заслуженной артистки России. Собеседница издания также напомнила, что 16 мая 2025 года Федоровой исполнилось 90 лет. После юбилея она стала чаще болеть и заметно сдала. При этом актриса продолжала жить одна.

Ранее скончался актер Блейк Гарретт, известный по фильму «Как есть жареных червяков». Ему было 33 года. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данным источника, перед своей кончиной мужчину госпитализировали с жалобами на сильную боль.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что звезда сериала «Воронины» Анна Фроловцева попала в больницу с нарушением сердечного ритма. Согласно сведениям канала, ночью 77-летняя актриса пожаловалась на боль в груди. Однако агент Фроловцевой опровергла эту информацию. По ее словам, знаменитость находится дома в хорошем самочувствии.

актрисы
смерти
сериалы
реанимации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
КНДР пригрозила Южной Корее жесткими контрмерами из-за БПЛА
На Украине раскрыли реакцию Зеленского на публикации о выборах
США по ошибке начали лазерную войну против воздушных шаров
Гладков сделал предупреждение белгородцам, одевающимся в камуфляж
Онколог раскрыл, вызывают ли антиперсперанты рак груди
Замужняя учительница забеременела от одного из своих учеников
Синоптик предупредил москвичей о погодном сюрпризе в пятницу
Россиян предупредили о риске отправки «закрашенного» фото банковской карты
Минстрой назвал профессию с зарплатой в 500 тыс. рублей
Около 80 рейсов задержали в трех московских аэропортах
«С сидений унитазов»: глава Минздрава США признался в наркозависимости
Эксперт предупредила о волне атак через поддельные банковские приложения
В России запретят повышать цену товара при рассрочке
«Уставшие и счастливые»: муж Анфисы Чеховой рассказал о первой брачной ночи
Беспилотную стратосферную платформу «Барраж-1» испытали в России
Киев начал использовать слова вместо оружия в Сумской области
Российские «летающие танки» обрушили на ВСУ мощь бетонобойных «Тулумбасов»
Стало известно, какие продукты подешевели сильнее всего в начале февраля
Тренер назвала неочевидный продукт, способный ускорить похудение
«Была на ИВЛ»: дочь звезды «Папиных дочек» рассказала о смерти матери
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.