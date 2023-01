Актриса сериалов Энни Вершинг умерла в 45 лет

Фото: Global Look Press/© Birdie Thompson

Американская актриса Энни Вершинг умерла в возрасте 45 лет. Об этом сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на представителя актрисы. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

По данным издания, рак был диагностирован у Вершинг в 2020 году. Она умерла в Лос-Анджелесе утром 29 января.

Энни Вершинг родилась 28 марта 1977 года в городе Сент-Луис, штат Миссури. В 1999 году окончила Университет Милликин.

Ее дебютом стало появление в одном из эпизодов сериала «Звездный путь: Энтерпрайз». Вершинг наиболее известна по роли специального агента ФБР в седьмом и восьмом сезонах телесериала «24 часа». Также она снялась в дневной мыльной опере «Главный госпиталь», а также появилась в эпизодах множества сериалов, среди которых «Фрейзер», «Зачарованные», «Сверхъестественное», «Касл», «Новичок», «Беглецы» и многих других.

Также она воплотила образ Тесс в популярной видеоигре The Last Of Us.

В последний раз на экранах Энни Вершинг появилась во втором сезоне сериала «Звездный путь: Пикар».

У актрисы осталось трое детей.

