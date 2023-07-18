Актера Краско перевели из реанимации в обычную палату

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Иван Краско

Сын народного артиста России Ивана Краско Федор рассказал, что отца перевели из реанимации в обычную палату в неврологическом отделении. Комментируя ситуацию «360», он уточнил, что актер чувствует себя хорошо. Связаться с Краско-старшим напрямую сыну пока не разрешают врачи.

Перевели из реанимации в обычную палату. Чувствует себя хорошо, но связаться напрямую не позволяют врачи. Видимо, телефон пока не дают, — пояснил Федор Краско.

13 июля актер Ивана Краско госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт. Как сообщила его помощника Дарья Пашкова, артиста отправили в реанимацию. Известно, что он жаловался своему сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

15 июля помощника рассказала NEWS.ru, что состояние Краско улучшилось. Народному артисту провели операцию. Пашкова также высказалась о галлюцинациях, которые появились у актера после операции. По ее словам, это стало следствием наркоза.

Позже Пашкова уточнила, что Краско перенес экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга. По ее словам, артист почувствовал недомогание, когда находился на даче с сыном Федором.