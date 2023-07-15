Появились подробности о состоянии попавшего в реанимацию актера Краско Помощница Краско сообщила об улучшении состояния актера после операции

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актер Иван Краско

Состояние актера Ивана Краско сейчас улучшилось, сообщила его помощница Дарья Пашкова в беседе с NEWS.ru. Народный артист пережил операцию и теперь находится в реанимации. Врачи дают положительный прогноз.

Врачи дали прогноз на улучшение, чувствует Иван Иванович себя лучше, чем вчера. Вчера состояние было стабильно тяжелым, сегодня все хорошо, — рассказала Пашкова.

Она уточнила, что в ближайшее время будет находиться рядом с Краско в реанимационном отделении. Пашкова поблагодарила медицинских специалистов за помощь, оказанную артисту.

Пашкова также высказалась о галлюцинациях, которые появились у актера после операции. Это, по ее словам, стало следствием наркоза.

Народный артист России Иван Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам Пашковой, актер может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Известно, что он жаловался своему сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

Позднее также появилась информация о том, что Краско начал видеть галлюцинации. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что артист путал медиков со своей помощницей.

В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.