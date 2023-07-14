РЕН ТВ: актер Иван Краско начал видеть галлюцинации

Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Иван Краско

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что актер Иван Краско, которого накануне госпитализировали с инсультом, начал видеть галлюцинации. По данным канала, об этом рассказала помощница артиста Дарья. По ее словам, мужчина стал называть всех медиков ее именем. Его состояние по-прежнему остается крайне тяжелым, уточнила помощница.

По словам Дарьи, Краско сделали операцию на сердце, однако его состояние пока не улучшилось. Источник Telegram-канала SHOT также рассказал, что 92-летний актер находится в тяжелом состоянии, однако он не унывает и пытается шутить. Собеседник канала подчеркнул, что ближайшие несколько дней Краско проведет в реанимации, уже завтра ему планируют привезти еду.

Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам помощницы артиста, он может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Известно, что он жаловался своему сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.