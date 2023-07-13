Актера Ивана Краско госпитализировали с инсультом

Актер Иван Краско доставлен в реанимацию, рассказала NEWS.ru помощница артиста Дарья. По ее словам, 92-летний Краско доставили в Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт.

Да. его положили в Алмазова с инсультом. Либо последствия инсульта, либо сам инсульт. Утром стало плохо, он позвал своего сына, он подошел, сказал, что ему плохо, не чувствует левую часть. Он сейчас в реанимации, — сказала Дарья.

Краско уже госпитализировали в января 2023 году. 6 января его доставили в Елизаветинскую больницу с подтвердившимся подозрением на инсульт. 19 января артиста выписали, его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». До этого в начале декабря артист был в плановом порядке госпитализирован в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге для профилактики.

Иван Краско начал актерскую карьеру в 1961 году. До 2022 года он снимался в таких фильмах, как «Обыкновенная история» (1983), «Лед» (2013), а также сыграл Гэндальфа в фильме «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса» 1985 года. В 2018 году актер был удостоен премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.