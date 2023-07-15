Актер Иван Краско перенес экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга, сообщила «Известиям» его помощница Дарья Пашкова. По ее словам, артист почувствовал недомогание, когда находился на даче с сыном Федором. Врачи сообщили, что это, вероятно, был инсульт, и отвезли его в медицинский центр, где провели сложную операцию.
Сейчас Иван Иванович чувствует себя хорошо. Я была в реанимации, меня пустили, спасибо большое врачам. <...> Он пришел в себя и начал целовать мне ручки. Джентльмен даже в такой ситуации, — рассказала помощница.
Народный артист России Иван Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам Пашковой, актер может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Он жаловался сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.
Позднее также появилась информация о том, что у Краско начались галлюцинации. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что артист путал медиков со своей помощницей.
В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.