Стали известны детали операции актера Краско «Известия»: Иван Краско перенес экстренную операцию по удалению тромба

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актер Иван Краско

Актер Иван Краско перенес экстренную операцию по удалению тромба из головного мозга, сообщила «Известиям» его помощница Дарья Пашкова. По ее словам, артист почувствовал недомогание, когда находился на даче с сыном Федором. Врачи сообщили, что это, вероятно, был инсульт, и отвезли его в медицинский центр, где провели сложную операцию.

Сейчас Иван Иванович чувствует себя хорошо. Я была в реанимации, меня пустили, спасибо большое врачам. <...> Он пришел в себя и начал целовать мне ручки. Джентльмен даже в такой ситуации, — рассказала помощница.

Народный артист России Иван Краско был экстренно доставлен в реанимацию в четверг, 13 июля. По словам Пашковой, актер может испытывать недомогание из-за последствий перенесенного инсульта. Он жаловался сыну на онемение в левой руке и ноге, одышку и сильную слабость.

Позднее также появилась информация о том, что у Краско начались галлюцинации. Телеканал РЕН ТВ сообщал, что артист путал медиков со своей помощницей.

В начале января 2023 года Краско уже попадал в больницу с подозрением на инсульт, которое впоследствии подтвердилось. Его директор Вячеслав Смородинов рассказал, что актер «рвался на сцену». Артиста выписали 19 января.