Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки «КаZантип».
Не в том виде, в котором он был. Какой-то другой фестиваль возможно. Крым богат на событийные мероприятия, — сказал он в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
По его словам, полуостров достоин того, чтобы на его территории проводились международные и общероссийские мероприятия.
КаZантип проводился в Крыму с середины 1990-х годов. Затем фестиваль и его преемник «Бифуз» были запрещены из-за нарушений противопожарных и антитеррористических норм.
Как ранее писал News.ru, жители Сакского района Крыма выступили против строительства креветочной фермы между сёлами Поповка и Штормовое. Застройщик планирует установить девять ангаров с бассейнами рядом с местом проведения музыкального фестиваля «КаZантип».