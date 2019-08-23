https://static.news.ru/photo/6b12de74-c664-11e9-a066-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов исключил возвращение фестиваля электронной музыки «КаZантип».

Не в том виде, в котором он был. Какой-то другой фестиваль возможно. Крым богат на событийные мероприятия, — сказал он в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

По его словам, полуостров достоин того, чтобы на его территории проводились международные и общероссийские мероприятия.

КаZантип проводился в Крыму с середины 1990-х годов. Затем фестиваль и его преемник «Бифуз» были запрещены из-за нарушений противопожарных и антитеррористических норм.

Как ранее писал News.ru, жители Сакского района Крыма выступили против строительства креветочной фермы между сёлами Поповка и Штормовое. Застройщик планирует установить девять ангаров с бассейнами рядом с местом проведения музыкального фестиваля «КаZантип».