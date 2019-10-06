Подмосковные следователи задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в Домодедово. Им оказался 34-летний местный житель.
Мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия, выясняются мотивы совершённого преступления, назначены судебные экспертизы, — сообщили в СУ СК РФ по Московской области.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу.
Как писал News.ru, тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили накануне в частном доме на улице Светлая г.о. Домодедово. Исходя из обнародованных данных, преступник не только наносил удары ножом, но и душил девушку. Шея студентки была перетянута ремнём. Убийца после совершения преступления ничего из дома не украл, хотя в коттедже хранились деньги.