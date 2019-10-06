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25-летний житель Австрии явился в полицейский участок города Китцбюэль, показал правоохранителям нож и пистолет и заявил, что только что убил пять человек. Полиция и медики поспешили в указанное мужчиной место и обнаружили погибших. Предполагаемого убийцу задержали.

Об этом сообщает местное издание Blick. Подозреваемый сказал, что мотивом стала ревность. Одной из убитых была подруга мужчины, остальные — члены её семьи. По предварительной информации, в субботу, 5 октября,...