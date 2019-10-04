Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В подмосковном округе Домодедово обнаружили тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.

Убийство произошло на улице Светлая. При осмотре на изуродованном теле также зафиксировали следы удушения, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой.

На месте преступления работают полицейские.

Ранее News.ru писал, что экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей помощницы Евгении Исаенковой, останется под стражей. Решение о продлении ареста вынес Серпуховский суд Московской области.

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