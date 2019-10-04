Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В одной из квартир жилого дома на юго-западе Москвы загорелась квартира. По словам очевидцев, пожар произошёл в многоэтажке на Голубинской улице.

Как сообщает РЕН ТВ, пламя может перекинуться на верхние этажи дома. По данным МЧС, в помещении горели личные вещи на площади в 1 кв. м. При пожаре никто не пострадал....