В подмосковном округе Домодедово обнаружили тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.
Убийство произошло на улице Светлая. При осмотре на изуродованном теле также зафиксировали следы удушения, сообщает
По данным телеканала, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой.
На месте преступления работают полицейские.
Ранее News.ru писал, что экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей помощницы Евгении Исаенковой, останется под стражей. Решение о продлении ареста вынес Серпуховский суд Московской области.
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