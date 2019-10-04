https://static.news.ru/photo/9a294c6a-ca11-11e9-9719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве своей помощницы Евгении Исаенковой, останется под стражей. Решение о продлении ареста вынес Серпуховский суд Московской области.

По словам адвоката Артёма Сарбашева, представляющего интересы Кулакова, суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 января 2020 года.

По версии следствия, бывший чиновник в ночь на 2 мая в Раменском районе задушил 39-летнюю Исаенкову, с которой состоял в интимных отношениях. При этом Кулаков вину не признаёт, сообщает РИА Новости .

Адвокат также рассказал, что на этой неделе в ходе оперативных мероприятий была обнаружена видеозапись, сделанная в ночь убийства Исаенковой. На кадрах, возможно, запечатлён водитель Mercedes: была ли это сама Исаенкова, которой и принадлежало авто, или же это другое лицо, причастное к преступлению.

Проведённая экспертиза установила, что в салоне Mercedes, а также на теле и белье погибшей был обнаружен генетический материал двух мужчин.

По результатам полиграфа, который прошла законная супруга Кулакова, она может знать о том, как было совершено убийство Исаенковой, и иметь договорённости с мужем.

В ходе допроса Кулаков признался, что состоял в интимных отношениях с погибшей с 2012 года, однако в 2014 году она сообщила об их романтической связи супруге Кулакова.

Ранее News.ru писал о том, что следователь, занимающийся делом погибшей Евгении Исаенковой, ни разу не допрашивал экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. По словам обвиняемого, следствие не рассматривает иных вариантов, кроме его виновности.