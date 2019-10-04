В доме на территории подмосковного Домодедово, где была убита 17-летняя студентка МГТУ имени Баумана, сотрудники правоохранительных органов обнаружили следы борьбы.
Исходя из обнародованных данных, преступник не только наносил удары ножом, но и душил девушку. Шея студентки на момент обнаружения тела была перетянута ремнём.
Убийца после совершения преступления ничего из дома не украл, хотя в коттедже хранились деньги,
Как ранее писал News.ru, изуродованное тело девушки нашли в доме с многочисленными ножевыми ранениями.
Убийство произошло на улице Светлая. По обнародованным данным, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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