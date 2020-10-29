Судебные медики завершили экспертизу останков убитого рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/eb819dbc-19ff-11eb-9e40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Специалисты завершили судебно-медицинскую экспертизу останков рэпера Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова, представляющего интересы вдовы артиста Марины Кохал, обвиняемой в убийстве мужа.

Судебно-медицинская экспертиза Юшко выполнена. Заключение эксперта получено следователем, — процитировал Лукьянов ответ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на запрос стороны защиты Кохал.

Как сообщал NEWS.ru, следственный комитет отозвал ходатайство о заключении под стражу Елены Кохал. Женщину подозревают в пособничестве в убийстве артиста.

Расчленённое тело Энди Картрайта было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в конце июля. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах гибели артиста, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело.