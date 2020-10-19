Следователи отозвали ходатайство об аресте тёщи рэпера Энди Картрайта

https://static.news.ru/photo/9ce9d3d6-11fd-11eb-b030-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Следственный комитет РФ отозвал ходатайство, направленное в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, об отправке под арест Елены Кохал — матери Марины Кохал, вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы. Женщину подозревают в пособничестве в убийстве артиста. Ей инкриминируются деяния, предусмотренные частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 105 УК РФ.

14 октября в квартире Елены Кохал прошли обыски, и в этот же день её увезли в отдел СК. 16 октября подозреваемой продлили на 72 часа срок задержания. Как писал NEWS.ru, женщина притворилась мёртвой, когда к ней пришли следователи.

Расчленённое тело Энди Картрайта было найдено в одной из квартир на Невском проспекте в конце июля. Органы мужчины лежали в пакетах в холодильнике. Супруга рэпера объяснила, что её муж якобы умер от передозировки наркотиками. Чтобы никто не узнал об обстоятельствах гибели артиста, женщина решила придумать версию о его исчезновении и расчленила тело.

Следователи подозревают Марину Кохал в убийстве мужа. Причина смерти музыканта пока не установлена.