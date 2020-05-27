СК попросил арестовать тренера бойца ММА по делу об убийстве директора ТЦ

https://static.news.ru/photo/26b19fc8-9ffc-11ea-b8a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие ходатайствует об аресте тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осии и ещё четверых подозреваемых по делу об организации убийства директора торгового центра в подмосковном Поварово.

Следствие ходатайствует об аресте всех пятерых подозреваемых, — сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Накануне по подозрению в совершении убийства были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 32 до 44 лет, обвинение им ещё не предъявлено. В ходе обысков следователи обнаружили пистолет с глушителем, из которого, по предварительным данным, был застрелен предприниматель, и мотоцикл, на котором исполнители скрылись с места преступления.

Как писал NEWS.ru, правоохранители допрашивают Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в Подмосковье. На него и ещё троих фигурантов дела были даны соответствующие показания.

4 июня 2019 года в посёлке Поварово неизвестный не менее трёх раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области Николая Леонова, когда он заходил в помещение ТЦ. От полученных ранений директор магазина скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 56-летнюю супругу убитого, причастную к совершению этого преступления. Она помещена под стражу.