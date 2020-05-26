Тренера бойца ММА задержали по подозрению в организации убийства

https://static.news.ru/photo/fc715ec6-9f59-11ea-9623-fa163e074e61_660.jpg Владимир Осия Фото: Wikimedia

Правоохранители допрашивают тренера бойца смешанного стиля (ММА) Магомеда Исмаилова Владимира Осию в рамках уголовного дела об организации убийства директора торгового центра в подмосковном Поварово. На Осию и ещё троих фигурантов дела были даны соответствующие показания.

Все задержанные, в том числе Владимир Осия, допрашиваются. Проверяются показания, которые были даны в ходе расследования уголовного дела об организации убийства бизнесмена в 2019 году, — сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Осия — заслуженный тренер РФ. В прошлом году команда России под его руководством выиграла чемпионат мира.

Как писал NEWS.ru, 4 июня 2019 года в посёлке Поварово неизвестный не менее трёх раз выстрелил из пистолета в 60-летнего директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области Николая Леонова, когда он заходил в помещение ТЦ. От полученных ранений директор магазина скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали 56-летнюю супругу убитого, причастную к совершению этого преступления. Она помещена под стражу.