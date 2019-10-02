Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней по предварительному сговору поступило в Мглинский районный суд Брянской области.
Как сообщает сайт суда, в преступлении подозреваются четверо лиц. Бубнов В.А. и Бубнова И.А. являются родителями изнасилованной 14-летней девочки. Им также предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Местный портал «Новости Брянска» уточняет, что двое других насильников были друзьями семьи. Судебное заседание по этому делу назначено на 4 октября, оно пройдёт в закрытом режиме.
Как ранее писал News.ru, подмосковная полиция задержала таксиста, который 29 сентября пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Балашихе.