https://static.news.ru/photo/dc3fe164-e536-11e9-a8b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней по предварительному сговору поступило в Мглинский районный суд Брянской области.

Как сообщает сайт суда, в преступлении подозреваются четверо лиц. Бубнов В.А. и Бубнова И.А. являются родителями изнасилованной 14-летней девочки. Им также предъявлено обвинение в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Местный портал «Новости Брянска» уточняет, что двое других насильников были друзьями семьи. Судебное заседание по этому делу назначено на 4 октября, оно пройдёт в закрытом режиме.

Как ранее писал News.ru, подмосковная полиция задержала таксиста, который 29 сентября пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Балашихе.