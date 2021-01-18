Полиция задержала наркоторговцев с двумя тоннами кокаина

https://static.news.ru/photo/a1776b12-5987-11eb-b699-fa163e074e61_660.jpg Фото: policia.es

Сотрудники правоохранительных органов Испании пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась контрабандой наркотических веществ. За преступниками полицейские «охотились» больше одного года.

В ходе операции правоохранители изъяли у наркоторговцев порядка двух тонн запрещённых веществ. Также были задержаны 12 человек. Им предъявлено обвинение. Теперь же судьбу «торговцев смертью» будет решать суд.

Наркотики были обнаружены в ходе проверки контейнеров в порту Альхесираса (автономное сообщество Андалусия). В одном из них и обнаружились запрещённые вещества.

Крупная поставка наркотиков прибыла в королевство из Парагвая. Злоумышленники спрятали свой товар в 40 тоннах угля, который был ввезён в государство. Сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить кокаин до того, как наркоторговцы сумели сбыть свой товар, сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.

Ранее NEWS.ru писал, что топ-менеджер известной компании, которая в том числе специализируется на товарах для гигиены младенцев, был задержан после ДТП в Москве с почти 100 млн рублей и кокаином.

54-летний Григорий Неменов врезался на своём автомобиле Mercedes GLS 350 в отбойник на развязке МКАД — Ленинградское шоссе. Прибывшим на место полицейским он объяснил, что ему стало плохо за рулём из-за хронического заболевания.

Тем не менее очевидцы утверждали, что мужчина неадекватно себя вёл и странно реагировал на окружающих. По их словам, он мог находиться под воздействием запрещённых веществ.