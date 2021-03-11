Похитившим у «Сбера» 8 млрд рублей предъявили обвинения

https://static.news.ru/photo/3e442a84-826e-11eb-8450-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Троим представителям ООО «ТД ИнтерТорг», подозреваемым в хищении у «Сбера» 8 млрд рублей, предъявлены обвинения по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Санкт-Петербурге в нескольких офисах и по адресам проживания были проведены обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы и документы, имеющие доказательственное значение.

Следователями назначено производство судебных экспертиз, проводятся допросы свидетелей и очные ставки с фигурантами дела. Предварительное расследование продолжается, отметила Волк.

В 2018 году представители ООО «ТД ИнтерТорг» заключили с банком кредитные договоры, предоставив заведомо ложные сведения. Обязательства по ним выполнять не собирались, а полученными средствами распорядились по своему усмотрению. Вскоре после этого компания была признана банкротом.

Ранее NEWS.ru писал, что в Петербурге проводятся обыски по уголовному делу о мошенничестве при уборке снега на улицах города. По версии следствия, при исполнении контрактов на уборку снега подрядчик сильно завысил объём работ, в результате чего списал и присвоил себе около 10 млн рублей.