МВД Петербурга проводит обыски по делу о мошенничестве при уборке снега

https://static.news.ru/photo/2680040c-8252-11eb-a5e1-96000091f725_660.jpg Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербурге силовики с самого утра проводят порядка 40 обысков по уголовному делу, возбуждённому по мошенничеству при уборке снега на улицах города.

В оперативных мероприятиях участвуют сотрудники Управления экономической безопасности и Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, при исполнении контрактов на уборку снега подрядчик сильно завысил объём работ, в результате чего списал и присвоил себе около 10 млн рублей, пишет «Фонтанка».

Накануне в Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar, а также ещё двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг» по подозрению в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка. По предварительным данным, ООО «ТД Интерторг» хотело взять кредит в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк. Чтобы скрыть кредитные риски, сотрудники компании предоставили недостоверные данные о доходах организации в период с 2015 по 2018 год. Получив денежные средства, представители «ТД Интерторг» перестали оплачивать кредит, а деньгами распорядились по собственному усмотрению, писал NEWS.ru.