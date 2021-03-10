Бывший совладелец сети магазинов Spar задержан в Петербурге

https://static.news.ru/photo/c3d8079a-8185-11eb-a584-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца сети магазинов Spar, а также ещё двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг» по подозрению в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка.

По предварительным данным, ООО «ТД Интерторг» хотело взять кредит в Северо-Западном банке ПАО Сбербанк. Чтобы скрыть кредитные риски, сотрудники компании предоставили недостоверные данные о доходах организации в период с 2015 по 2018 год, передаёт РБК. Эту информацию также подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

В результате банк выделил компании с 2018 по 2019 год кредиты на сумму 8,65 млрд руб. Получив денежные средства, представители «ТД Интерторг» перестали оплачивать кредит, а деньгами распорядились по собственному усмотрению, сообщил источник издания.

Также отмечается, что накануне задержания в Санкт-Петербурге правоохранители провели более 30 обысков в квартирах сотрудников.

Как пишет «Фонтанка.ру», «ТД Интерторг» управлял 450 магазинами на территории Северо-Западного федерального округа и Москвы. Последние из этих торговых точек закрылись в начале 2020 года. К этому времени к компании были были поданы иски на сумму более 17 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшие руководители специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру Росатома, арестованы за многомиллионные хищения. Эта компания является крупнейшим в РФ предприятием по созданию и внедрению систем физической безопасности. В СИЗО отправлен её бывший генеральный директор Вячеслав Коновалов, а экс главный бухгалтер Ирина Смолдырева — под домашний арест. МВД обвиняет их в мошенничестве в особо крупных размерах. Как поясняет источник, они организовали мошенническую схему под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд компании.