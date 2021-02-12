СМИ сообщили об аресте экс-руководителей компании из структуры Росатома

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Бывшие руководители специального научно-производственного объединения «Элерон», входящего в структуру Росатома, арестованы за многомиллионные хищения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на осведомлённые источники.

Эта компания является крупнейшим в РФ предприятием по созданию и внедрению систем физической безопасности. В СИЗО отправлен её бывший генеральный директор Вячеслав Коновалов, а экс-главный бухгалтер Ирина Смолдырева — под домашний арест. МВД обвиняет их в мошенничестве в особо крупных размерах. Как поясняет источник, они организовали мошенническую схему под видом закупки у фиктивных фирм различных мелких товаров для нужд компании.

Нарушения криминального характера были выявлены в ходе аудиторской проверки в 2019 году, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено в октябре прошлого года. Источник поясняет, что с 2015 года Вячеслав Коновалов осуществлял хищение бюджетных средств в небольших размерах, но регулярно. Он осуществлял это в сговоре с главбухом.

Суть махинаций сводилась к заключению фиктивных сделок с семью не ведущими никакой финансово-хозяйственной деятельности фирмами в основном на покупку разного рода мелочёвки, не требующей документального оформления договора поставки, — пишет издание.

Товары, о которых идёт речь, — канцлерские принадлежности, офисная техника или мебель. Однако в бухгалтерию компании предоставлялись фиктивные накладные и счета-фактуры, которые давали основания Смолдыревой распоряжаться о списаниях денег. В общей сложности было похищено не менее 209 млн рублей, при этом ежемесячный «доход» мошенников оценивается в среднем в 4 млн рублей. Отмечается, что поскольку расследование находится в начальной стадии и не изучен весь объём документации, сумма ущерба ещё может значительно увеличиться.

Ранее NEWS.ru писал, что в Замоскворецком суде состоялись прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, а также фигуранты выступили с последним словом. После этого судья Лариса Семёнова объявила дату оглашения приговора — 16 февраля в 11:00.

Бывший хабаровский губернатор, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе и министр по развитию Дальнего Востока находится под домашним арестом с марта 2019 года. Его обвиняют в организации растраты (ч. 4 статьи 160 УК РФ). По версии следствия, в 2014–2017 годах он, будучи вице-президентом «Роснефти», заключил с принадлежащей ему организацией договоры аренды площадью более 280 кв. м для нужд представительства «Роснефти» в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости». Сумма хищений, согласно обвинительному заключению, составляет 7,5 млн рублей.