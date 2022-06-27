«Чувствовали безнаказанность»: полицейских-насильников признали виновными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ленинский суд Екатеринбурга в третий раз огласил приговор обвинённым в изнасиловании экс-сотрудникам патрульно-постовой службы, сообщает «КП-Екатеринбург». Андрей Бессарабов, Вячеслав Тропин и Вадим Мустафин признаны виновными в изнасиловании студентки из Казахстана. По данным следствия, в августе 2019 года они затолкали девушку в служебную машину и совершили преступление.

Уголовное дело рассматривалось дважды: полицейских сначала признали виновными, затем оправдали, но и этот вердикт был отменён.

За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. На суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить её в невыгодном свете и оправдать свои действия, — рассказывал старший следователь СК Ярослав Кузвесов.

По статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера» Вадим Мустафин получил шесть лет лишения свободы, Вячеслав Тропин — пять лет и шесть месяцев заключения, Андрей Бессарабов — пять лет колонии общего режима.

9 января суд в Саратове приговорил к шести годам тюрьмы экс-полицейского, который изнасиловал и избил 18-летнюю девушку на своём рабочем месте по просьбе знакомого. Он совершил преступление из-за конфликта потерпевшей с женой его товарища.