Борец с коррупцией в России получил срок за взятку

Бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежской области Александр Живитченко был приговорён к тюремному сроку за получение взятки, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Известно, что в прошлом году бывший борец с коррупцией получил взятку в размере 125 тысяч рублей.

В течение трёх месяцев 2021 года Живитченко получил от лица, осуществляющего незаконную деятельность по «обналичиванию» денежных средств, взятку в размере 125 тысяч рублей за неисполнение своих служебных обязанностей, — сказано в сообщении.

Суд назначил бывшему сотруднику наказание в виде лишения свободы на один год и шесть месяцев в исполнительной колонии общего режима.

Ранее сотрудники ФСБ в Новороссийске задержали подозреваемого в вымогательстве 37 миллионов рублей, который в преступных кругах известен как «решала» по кличке Быстроногий Абелардо. В рамках спецоперации силовики подходят к мужчине, надевают на него наручники и просят представиться. Преступник был задержан на парковке гипермаркета после получения трёх миллионов рублей. Вместе со злоумышленником были арестованы его подельники.