https://static.news.ru/photo/fa34d0fe-4f75-11ea-b683-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpa/Global Look Press

Третья ступень советской ракеты-носителя «Циклон-3» разрушилась в космосе на 75 частей спустя 29 лет после запуска. В 1991 году она вывела на орбиту метеорологический спутник «Метеор-3».

Об этом сообщает 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США в Twitter.

#18SPCS confirmed that the breakup of SL-14 R/B (#21656, 1991-056B) occurred on Feb 12, 2020, @ 1046 UTC. Tracking 75 associated pieces - no indication caused by collision. — 18 SPCS (@18SPCS) February 14, 2020

По американским данным, разрушение случилось 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (13.46 мск). При этом военные не имеют подтверждения, что отработавшая ступень столкнулась с другим объектом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проект федерального бюджета США на 2021-й финансовый год предусматривает увеличение на 12% финансирования NASA, что позволит реализовать программу по высадке астронавтов на Луну. Об этом рассказал глава ведомства Джим Брайденстайн. Он добавил, что впервые со времён программы Apollo управление по аэронавтике получит прямое финансирование на разработку посадочного модуля.