По американским данным, разрушение случилось 12 февраля 2020 года в 10.46 UTC (13.46 мск). При этом военные не имеют подтверждения, что отработавшая ступень столкнулась с другим объектом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что проект федерального бюджета США на 2021-й финансовый год предусматривает увеличение на 12% финансирования NASA, что позволит реализовать программу по высадке астронавтов на Луну. Об этом рассказал глава ведомства Джим Брайденстайн. Он добавил, что впервые со времён программы Apollo управление по аэронавтике получит прямое финансирование на разработку посадочного модуля.