Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

https://static.news.ru/photo/ff900be8-9c93-11ea-9de2-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/GCTC/Andrey Shelepin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) должен состояться во втором квартале 2021 года. Точная дата пока не называется, поскольку график полётов ещё утверждается в Роскосмосе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу корпорации.

«Наука» станет 17-м российским модулем для МКС, строить её начали ещё в 1995 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на борту МКС выявлена повышенная концентрация бензола. При этом она не превышает предельно допустимую норму. Экипаж работает в безопасных условиях, но рост концентрации бензола, который токсичен и канцерогенен, контролируется.