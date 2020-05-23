Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

Запуск российского модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС) должен состояться во втором квартале 2021 года. Точная дата пока не называется, поскольку график полётов ещё утверждается в Роскосмосе.
Об этом
«Наука» станет 17-м российским модулем для МКС, строить её начали ещё в 1995 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на борту МКС выявлена повышенная концентрация бензола. При этом она не превышает предельно допустимую норму. Экипаж работает в безопасных условиях, но рост концентрации бензола, который токсичен и канцерогенен, контролируется.
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