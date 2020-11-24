«Союз» выведут на стартовый стол Куру 25 ноября

https://static.news.ru/photo/660eae64-2e71-11eb-88cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз» на стартовый стол космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане. Как сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, произойдёт это в среду.

Решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-СТ-А» с разгонным блоком «Фрегат-М» и космическим аппаратом ОАЭ «Falcon Eye — 2» на стартовый комплекс принято, — написал Рогозин в Twitter.

Глава госкорпорации при этом уточнил, что вывоз состоится в 12:30 мск 25 ноября.

Накануне Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан. Он при этом подчеркнул, что своевременное выявление неисправности предотвратило аварию при запуске ракеты. По данным источника в российском военном ведомстве, во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, проводится замена детали.

Ранее в Кремле прокомментировали запуск китайского зонда на Луну. Россия приветствует запуск Китаем зонда «Чанъэ-5» на Луну, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщал NEWS.ru.