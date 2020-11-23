Рогозин подтвердил обнаружение брака в ракете «Союз» на Куру

https://static.news.ru/photo/6b680cbe-2e23-11eb-b1ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Janne Kieselbach/Global Look Press

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан.

Своевременное выявление неисправности предотвратило аварию при запуске ракеты, подчеркнул глава Роскосмоса. Таким образом, считает Рогозин, новость об обнаружении бракованного клапана нельзя считать негативной, таковой она была бы, если бы некачественная деталь отправилась в космос с ракетой и вернулась бы на Землю «грудой аварийного металла», передаёт ТАСС.

Брак есть у всех и всегда, но в нашем деле он дорого обходится. Хорошо то, что некачественно сделанная деталь вовремя обнаружена системой контроля качества, — отметил директор госкорпорации.

Он также заявил о резком падении ответственности и качества работы поставщиков.

По данным источника в российском военном ведомстве, во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана, проводится замена детали.

Запуск ракеты «Союз» с космодрома Плесецк был отложен из-за дополнительных проверок. Ракета должна была вывести на орбиту три спутника связи, писал NEWS.ru.