На космодроме Плесецк отложили запуск ракеты-носителя «Союз-2»

https://static.news.ru/photo/d20e998a-2d90-11eb-ad50-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos/vk.com

Запуск ракеты «Союз» с космодрома Плесецк отложен из-за дополнительных проверок. Она должна была вывести на орбиту три спутника связи.

После обнаружения неисправности у ракеты-носителя «Союз-2» на космодроме Куру во Французской Гвиане, запланированный в России старт был отложен.

В связи с обнаружением специалистами Роскосмоса технических неполадок в аналогичной ракете-носителе при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру) государственной комиссией принято решение о проведении дополнительных проверок готовности, — цитирует ТАСС сообщение источника в Минобороны России.

Он добавил, что сейчас боевой расчёт космодрома Плесецк проводит проверку систем и агрегатов ракеты в монтажно-испытательном корпусе. В случае обнаружения неисправности она будет устранена. Дата пуска будет определена решением госкомиссии по результатам проверок.

Трёхступенчатый «Союз-2» позволяет выводить космические аппараты на околоземные орбиты разных высот. Первый запуск ракеты-носителя этого типа осуществили в ноябре 2004 года. 24 ноября аппарат должен был вывести на орбиту три спутника из низкообритальной системы «Гонец-Д1М». Спутники этой группировки обеспечивают связь и передачу данных в труднодоступных районах России, в том числе на территории Крайнего Севера.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в конце февраля 2021 года ракета «Союз-2.1б» выведет на орбиту спутник «Арктика-М», который будет осуществлять мониторинг климата и состояния окружающей среды в Арктическом регионе.