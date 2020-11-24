В Кремле прокомментировали запуск Китаем зонда на Луну

https://static.news.ru/photo/b718aa28-2e51-11eb-be10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Guanyu/Global Look Press

Россия приветствует запуск Китаем зонда «Чанъэ-5» на Луну. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Таким образом он удовлетворил просьбу прокомментировать это событие, прозвучавшую во время общения с журналистами.

Мы приветствуем достижения в области освоения космического пространства нашим союзником, наших китайских товарищей, — сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что сотрудничество в области освоения космоса является одной из областей с широчайшим потенциалом во взаимодействии России и Китая, передаёт «Интерфакс».

Ранним утром 24 ноября КНР успешно провела запуск ракеты, несущей к Луне зонд «Чанъэ-5». Пуск был произведён с космодрома в провинции Хайнань на юге страны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что в ракете «Союз» на космодроме Куру был обнаружен бракованный клапан.