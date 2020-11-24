Китай успешно завершил запуск зонда к Луне

КНР успешно провела запуск ракеты, несущей к Луне зонд «Чанъэ-5». Об этом сообщил представитель Китайского национального космического управления в эфире государственного телевидения.
По его словам, «Чанъэ-5» является очередной фазой лунного проекта КНР. Зонд был запущен к спутнику Земли для получения образцов горных пород,
Запуск был проведён ранним утром 24 ноября с космодрома в провинции Хайнань на юге страны. Руководитель полёта Чжан Сюэюй сообщил об успешном старте спустя 75 минут.
Незадолго до запуска в космическом агентстве Китая сообщили о подготовке плана высадки на Луну для исследования спутника Земли с помощью космонавтов и роботов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров приближается к Земле. На минимальное расстояние к планете он приблизится 29 ноября в 08:00 мск.