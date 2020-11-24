Китай успешно завершил запуск зонда к Луне

https://static.news.ru/photo/b55d2d52-2e34-11eb-b5df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Liyun/Global Look Press

КНР успешно провела запуск ракеты, несущей к Луне зонд «Чанъэ-5». Об этом сообщил представитель Китайского национального космического управления в эфире государственного телевидения.

По его словам, «Чанъэ-5» является очередной фазой лунного проекта КНР. Зонд был запущен к спутнику Земли для получения образцов горных пород, передаёт «Ридус».

Запуск был проведён ранним утром 24 ноября с космодрома в провинции Хайнань на юге страны. Руководитель полёта Чжан Сюэюй сообщил об успешном старте спустя 75 минут.

Незадолго до запуска в космическом агентстве Китая сообщили о подготовке плана высадки на Луну для исследования спутника Земли с помощью космонавтов и роботов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров приближается к Земле. На минимальное расстояние к планете он приблизится 29 ноября в 08:00 мск.