Астероид с полезными ископаемыми на $17,4 млрд летит к Земле

https://static.news.ru/photo/7b5b905a-2ab8-11eb-8a7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров приближается к Земле. На минимальное расстояние к планете он приблизится 29 ноября в 08:00 мск.

В этом момент его будет отделять от Земли расстояние, в 11 раз превышающее дистанцию до Луны. Небесное тело относится к потенциально опасным, поскольку пересекает орбиту нашей планеты. Об этом сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.

Согласно базе данных Asterank, астероид содержит никель, железо и кобальт, общая стоимость которых оценивается в $17,4 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из Гавайского университета выяснили: траектория полёта астероида Апофис изменилась, и это повлияет на прогноз о вероятности столкновения небесного тела с Землёй в 2068 году. Астероид смещается с установленной орбиты на 170 метров за год.