Роскосмос показал кадры запуска спутника «Электро-Л» на орбиту

Фото: roscosmos

Ракета-носитель «Протон-М» с гидрометеорологическим спутником «Электро-Л» № 4 в 12:13 мск стартовала с площадки № 81 космодрома Байконур, трансляцию запуска ведет Роскосмос. Это первый пуск российской ракеты-носителя с Байконура в 2023 году.

Выведение спутника на орбиту продолжится в течение нескольких часов разгонным блоком «ДМ-03».

Спутник «Электро-Л» предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией. Кроме того «Электро-Л» позволяет ретранслировать сигналы от аварийных радиобуев системы «Коспас-Сарсат».

Масса аппарата составляет около 2,1 тонны, его срок работы рассчитан на 10 лет. Отдаленность геостационарной орбиты, куда будет выведен спутник, от Земли составляет 35 786 километров.

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что экипаж корабля «Союз МС-23», в который записали космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару, полетит на МКС осенью 2023 года. Их отправят на корабле «Союз МС-24».