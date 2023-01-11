Экипаж «Союза МС-23» полетит на МКС осенью 2023 года Экипаж «Союза МС-23» полетит на МКС осенью 2023 года на следующем корабле

Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Корабль «Союз МС-22»

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что экипаж корабля «Союз МС-23», в который записали космонавтов Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорал О’Хару полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года. Их отправят к МКС на корабле «Союз МС-24», отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Та миссия, которая должна была полететь сейчас весной, сдвигается на осень, — пояснил Крикалев.

Он добавил,что дата запуска корабля может быть сдвинута на более ранние сроки, однако окончательное решение еще не принято.

Российская госкомиссия решила, что после разгерметизации внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля «Союз МС-22» его спустят в беспилотном режиме. Миссия собиравшихся домой космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио, будет продлена. Их собираются вернуть на Землю как раз на корабле «Союз МС-23».

Ранее летчик-космонавт Андрей Борисенко сообщил, что новость о продлении полета на МКС вызвала положительные эмоции среди членов российского экипажа. Герой России подчеркнул, что он и его коллеги обрадовались возможности работать дальше из-за того,что на борту корабля «Союз МС-22» произошла разгерметизация.