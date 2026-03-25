На Землю обрушилась новая магнитная буря

Уровень возмущенности магнитного поля Земли повысился до категории G1, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Эта степень считается минимальной в шкале геомагнитных бурь, включающей пять уровней интенсивности.

Максимальное значение шкалы обозначается как G5 и характеризует экстремально сильные возмущения, тогда как текущие показатели относятся к слабым.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта, временно прекратилась серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

Позже астрономы предупредили, что в период 25–26 марта на Солнце ожидается вспышечная активность от низкой до умеренной. Специалисты не исключают возможности возникновения вспышек высочайшего класса Х. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.