25 марта 2026 в 12:24

На Землю обрушилась новая магнитная буря

Уровень возмущенности магнитного поля Земли повысился до категории G1, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики. Эта степень считается минимальной в шкале геомагнитных бурь, включающей пять уровней интенсивности.

Максимальное значение шкалы обозначается как G5 и характеризует экстремально сильные возмущения, тогда как текущие показатели относятся к слабым.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что после повторной волны активности, зафиксированной 22 марта, временно прекратилась серия магнитных бурь, атаковавших Землю с начала астрономической весны. Возмущенность магнитного поля планеты вернулась к минимальным значениям.

Позже астрономы предупредили, что в период 25–26 марта на Солнце ожидается вспышечная активность от низкой до умеренной. Специалисты не исключают возможности возникновения вспышек высочайшего класса Х. Они могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые при достижении Земли способны вызывать магнитные бури.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Авианосец Abraham Lincoln стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
В России захотели изменить требования к нагрузке школьников
Биолог рассказал, как защититься от клещей во время поездки на природу
Озерное, Сергеевка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 марта
Депутат Свищев покинет пост президента Федерации керлинга России
Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы
Стало известно, в какое время люди чаще всего сталкиваются с инсультом
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

