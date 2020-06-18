Американскую стратегию обороны в космосе «понизили» до обычной декларации

https://static.news.ru/photo/0c8c316e-b15c-11ea-9c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rocket Lab/Global Look Press

Американская стратегия обороны в космосе, направленная на сдерживание Китая и РФ, похожа на обычную декларацию. Её содержание давно и хорошо известны, считает эксперт клуба «Валдай» Артем Куреев. Например, пристальное внимание Белый дом уделяет развитию ракетной отрасли Ирана и КНДР. Вашингтон уверен, что Тегеран и Пхеньян будут угрожать спутниковой группировке США.

Руководство США <...> ограничилось общими намерениями, которые и так хорошо известны. Кроме того, Пентагон в очередной раз заявил, что считает Китай и Россию основными угрозами для «американского космоса», Китай, кстати, поставлен на первое место. Едва ли из этой стратегии следует что-то принципиально новое, — цитирует аналитика РИА Новости.

Пентагон завершил работу над Стратегией обороны в космосе, направленной на противодействие России и Китаю, сообщил зампомощника министра обороны Стивен Китэй. По словам американского военного чиновника, Москва и Пекин якобы планируют развернуть в космосе ядерное и другое вооружение, направленное против Космических сил США.

Представитель Пентагона сослался на случай в 2017 году, когда США заподозрили Россию в испытании некого реактивного снаряда в космосе, а также на заявление командующего Космическими силами США Джона Рэймонда о российских средствах радиоэлектронного подавления американских спутников.

Министры обороны стран — участниц НАТО встретились 17 июня, чтобы обсудить новые российские ракеты, предназначенные для нанесения ядерных ударов. Они согласились закупить истребители пятого поколения и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства.

Кроме того, участники конференции решили, что НАТО не будет размещать в Европе новые ракеты с ядерным зарядом, а также призвали Китай принять участие в международных обсуждениях по контролю над ядерными вооружениями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия последовательно на всех доступных международных площадках выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве. При этом в Москве «с настороженностью» относятся к утверждениям о планах страны разместить в космосе оружие против США, сказано в заявлении Роскосмоса.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ об освоении спутника Земли, где по сути отвергается Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, принятое Генассамблеей ООН в 1979 году. Документ не рассматривает космическое пространство в качестве всеобщего достояния и устанавливает приоритет Штатов на его коммерческое исследование. В ответ Роскосмос обвинил Трампа в «агрессивных» планах захвата территорий других планет.