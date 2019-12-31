https://static.news.ru/photo/c3442d22-2c81-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Isro Pics/Xinhua/Global Look Press

Индия планирует осуществить мягкую посадку космического аппарата на Луну, несмотря на провал прошлой попытки.

Председатель Индийской организации исследования космоса (ISRO) Каиласавадивоо Сиван объявил о работе над новой автоматической межпланетной станцией «Чандраян-3». Запуск может быть осуществлён в 2021 году, передаёт Press Trust of India.

По словам Сивана, все работы по лунной миссии проходят «гладко». Она, также как и предыдущая, будет включать в себя спускаемый аппарат, луноход и силовой модуль. В случае успеха проекта Индия станет четвёртой страной после России, США и Китая осуществившей мягкое приземление на спутник Земли.

Как передавал NEWS.ru, станция «Чандраян-3» вышла на окололунную орбиту в августе 2019 года. 2 сентября от станции отделился посадочный модуль «Викрам» с луноходом «Прагъям» на борту. 6 сентября 2019 года «Викрам» начал спуск на поверхность Луны. 7 сентября, во время заключительного этапа торможения аппарата, он отклонился от намеченной траектории, и на высоте примерно 400 метров от лунной поверхности связь с посадочным модулем была утеряна.