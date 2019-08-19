«Чандраян-2» «Чандраян-2» Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Индийская лунная станция «Чандраян-2» успешно вышла на орбиту спутника Земли, сообщила организация космических исследований (ISRO).

Манёвр по выводу лунной станции «Чандраян-2» на орбиту Луны успешно завершён. Длительность манёвра составила 1738 секунд, — говорится в Twitter ISRO.

22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам.

Как ранее писал News.ru, ISRO в ночь на 14 августа перевела лунную станцию «Чандраян-2» с земной орбиты на траекторию полёта к Луне.

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