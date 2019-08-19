Индийская лунная станция «Чандраян-2» успешно вышла на орбиту спутника Земли, сообщила организация космических исследований (ISRO).
Манёвр по выводу лунной станции «Чандраян-2» на орбиту Луны успешно завершён. Длительность манёвра составила 1738 секунд, — говорится в Twitter ISRO.
— ISRO (@isro)
#ISRO
Lunar Orbit Insertion (LOI) of
#Chandrayaan2maneuver was completed successfully today (August 20, 2019). The duration of maneuver was 1738 seconds beginning from 0902 hrs IST
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https://t.co/FokCl5pDXg 20 августа 2019 г.
22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам.
Как ранее писал News.ru, ISRO в ночь на 14 августа перевела лунную станцию «Чандраян-2» с земной орбиты на траекторию полёта к Луне.