https://static.news.ru/photo/24a27436-c317-11e9-98d3-fa163e074e61_660.jpg «Чандраян-2» Фото: Zhang Naijie/Xinhua/Global Look Press

Индийская лунная станция «Чандраян-2» успешно вышла на орбиту спутника Земли, сообщила организация космических исследований (ISRO).

Манёвр по выводу лунной станции «Чандраян-2» на орбиту Луны успешно завершён. Длительность манёвра составила 1738 секунд, — говорится в Twitter ISRO.

#ISRO

Lunar Orbit Insertion (LOI) of #Chandrayaan2 maneuver was completed successfully today (August 20, 2019). The duration of maneuver was 1738 seconds beginning from 0902 hrs IST



For more details visit https://t.co/FokCl5pDXg — ISRO (@isro) 20 августа 2019 г.

22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам.

Как ранее писал News.ru, ISRO в ночь на 14 августа перевела лунную станцию «Чандраян-2» с земной орбиты на траекторию полёта к Луне.